Luciano Darderi si qualifica per la prima volta in carriera al 3° turno di un 1000 grazie al netto 6-3, 6-2 rifilato all'argentino Mariano Navone. Guarda gli highlights del match. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

ATP ROMA, RISULTATI 10 MAGGIO LIVE