Nadal saluta Roma: vince Hurkacz in due set

Ultimo match al Foro Italico per Nadal, battuto da Hurkacz con un netto 6-3, 6-1. Lo spagnolo, 10 volte campione agli Internazionali, è uscito tra gli applausi del pubblico romano. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

