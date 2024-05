Divertente siparietto durante il match tra Djokovic e Moutet. Nel primo game del secondo set il silenzio viene disturbato dalla sveglia di un cellulare, fissata per le 20. Il telefono è proprio del francese che, imbarazzato, corre a staccare la sveglia tra le risate di Djokovic e del giudice di sedia, Carlos Bernardes. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio

DJOKOVIC RASSICURA DOPO L'INCIDENTE: "STO BENE"