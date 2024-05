Clamoroso Djokovic: ko al 3° turno con Tabilo

Sconfitta a sorpresa per Novak Djokovic che esce di scena al terzo turno, battuto in due set da Alejandro Tabilo. Per il giocatore cileno è la prima vittoria in carriera contro un top 10, il primo cileno a battere il n. 1 al mondo da Fernando Gonzalez nel 2007. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Diciassette anni dopo Fernando Gonzalez, un cileno torna a battere il n. 1 al mondo. Il protagonista è Alejandro Tabilo, 26enne nato in Canada da genitori cileni, che ha battuto Novak Djokovic nel 3° turno degli Internazionali d'Italia. Un risultato a sorpresa, ma non casuale. Il serbo, infatti, ha giocato una delle peggiori partite del recente passato: la brutta copia del miglior Nole, impreciso al servizio, in confusione e sulle gambe. Tabilo ha concesso poco e ha approfittato delle sbavature di Djokovic per realizzare un capolavoro, la prima vittoria in carriera contro un top 10. Un risultato che apre il tabellone nella parte alta, ma soprattutto incide nella corsa al primo posto del ranking ATP. Se Djokovic non arriverà in finale al Roland Garros e se Medvedev non vincerà sia Roma che Parigi, Sinner diventerà n. 1 al mondo senza giocare lo Slam parigino.