Djokovic: "Senza equilibrio e coordinazione: mi sentivo diverso rispetto a venerdì"

Dopo la clamorosa sconfitta con Tabilo al 3° turno degli Internazionali d'Italia, Novak Djokovic è tornato sull'episodio della borraccia che l'ha accidentalmente colpito venerdì sera al Foro: "Era come se fossi senza equilibrio e coordinazione, sembravo un giocatore diverso. Non ho fatto esami, ma li farò. Pensavo di stare bene, ma sono un po' preoccupato. E' stato un incidente, ma oggi ero completamente in down".

"Oggi non sono riuscito a trovare nessun buon feeling in campo nel colpire la palla. Sì, ero completamente down . Complimenti a Tabilo, ha giocato alla grande. L'episodio della bottiglietta? Non ho fatto alcun esame. Ieri mi sono allenato bene. Oggi, sotto forte stress, non ho sentito alcun dolore ma mi sentivo fuori equilibrio e senza coordinazione. Mi sentivo un giocatore completamente diverso rispetto a quello di venerdì. Il mio stato d'animo verso il Roland Garros? Lo stesso di sempre..."

"Farò degli accertamenti per il colpo alla testa e vedremo..."

"Tutto deve essere migliore affinché io abbia almeno la possibilità di vincere Roland Garros e Olimpiade. Parigi a rischio per il problema della bottiglia? Non ho fatto nessun test. In questo momento sento che dovrei farlo, quindi... Lo farò e vediamo. Vediamo cosa sta succedendo. È stata una situazione davvero sfortunata. È stato un incidente. Ho sentito un colpo molto forte alla testa. Successivamente ho ricevuto assistenza medica. Ho passato mezz'ora, un'ora con nausea, vertigini, perdita di sangue. Sono riuscito a dormire bene. Avevo mal di testa. Il giorno dopo o ieri andava abbastanza bene, quindi ho pensato che andasse bene. Forse va bene. Forse non lo è. Voglio dire, il modo in cui mi sono sentito in campo oggi era proprio come se un giocatore diverso fosse entrato nei miei panni. Semplicemente senza ritmo, senza ritmo, senza alcun equilibrio in ogni ripresa. E' un po' preoccupante".