Stefanos Tsitsipas si qualifica per gli ottavi degli Internazionali grazie al successo 6-2, 7-6 contro il britannico Norrie. Eliminazione a sorpresa per la 4^ testa di serie del seeding, Andrey Rublev, che viene rimontato dal qualificato francese Muller (109 del ranking). Stasera tocca a Medvedev. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Stefanos Tsitsipas avanza agli ottavi a Roma: il greco, n°8 del ranking, si libera in due set del britannico Cameron Norrie, sconfitto 6-2, 7-6 in un'ora e mezza di gioco. Esce invece di scena il campione di Madrid, Andrey Rublev. La quarta testa di serie è stata battuta in rimonta dal francese Alexandre Muller, n°109 del ranking, che si è imposto con i parziali di 3-6, 6-3, 6-2. Il russo era stato ricoverato per un paio di giorni al termine del Madrid Open a causa di un ascesso alle tonsille. Avanti anche De Minaur, che lotta tre ore per avere la meglio del finalista in Spagna, il canadese Auger-Aliassime. Stasera tocca a Daniil Medvedev: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.