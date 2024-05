“Un social media come un altro”. Il cappello di Alexandre Muller, numero 109 nel ranking ATP, tradisce uno sponsor inequivocabile e controverso: OnlyFans. Niente contenuti “osè”, però. In una chiacchierata con Stefano Meloccaro, andata in onda nella settima puntata di “Insider-Highlights Show, Internazionali d’Italia”, il francese ha spiegato i motivi per i quali è possibile trovarlo sulla discussa piattaforma virtuale. “Metto post che riguardano il tennis e la mia vita. Non pubblico nulla di erotico, come invece le persone si aspetterebbero. Parlo soltanto di tennis. Tutti conoscono OnlyFans come un sito internet a tema erotico, ma per me non è così”. Per Muller, quindi, OnlyFans è soltanto un Instagram o un Twitter bis, un posto dove raccontare storie di tennis e di vita, magari anche diventando testimonial di un diverso modo di interpretare e di conoscere una piattaforma piuttosto identificata con un modo di usufruire di erotismo a pagamento. ATP, però, per il momento non sembra aver apprezzato.