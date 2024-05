Oggi gli ottavi di finale del torneo maschile al Foro. Occhi puntati su Medvedev, campione in carica, opposto a Paul, ma anche sulle sfide Tsitsipas-de Minaur e Zverev-Borges. Promette spettacolo il match Fritz-Dimitrov, mentre c'è curiosità per vedere all'opera Tabilo, già 'giustiziere' di Djokovic, contro Khachanov. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giornata di ottavi agli Internazionali d'Italia con un programma fittissimo al Foro Italico, che vi trasmetteremo tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte forte già alle 11 con i match Fritz-Dimitrov (su Sky Sport Uno) e Tabilo-Khachanov (Sky Sport Tennis) , per rivedere all'opera il cileno capace di eliminare Novak Djokovic al 3° turno. Promettono scintille le sfide che seguiranno: Zverev-Borges e non prima delle 19 il duello a tutta velocità tra Tsitsipas e de Minaur (entrambi su Sky Sport Uno) . Chiuderà la serata il campione in carica e favorito in tabellone, Daniil Medvedev , opposto allo statunitense Tommy Paul , n.14 del seeding. In campo anche i primi due quarti del torneo femminile Swiatek-Keys e Gauff-Zheng , mentre sul 'Pietrangeli' giocheranno le coppie azzurre di doppio Bolelli/Vavassori (ottavi, in apertura alle 11 su Sky Sport Arena) ed Errani/Paolini (quarti, non prima delle 13.45 sempre su Sky Sport Arena ). Di seguito il palinsesto completo di martedì 14 maggio sui canali Sky.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed EXTRA Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.