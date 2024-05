Dopo Miami, Jasmine Paolini e Sara Errani conquistano un'altra semifinale in un WTA 1000: su un Pietrangeli infuocato, le azzurre hanno superato al super tie-break la coppia formata dall’ucraina Lyudmyla Khichenok e dalla lettone Jelana Ostapenko. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sara Errani e Jasmine Paolini volano in semifinale nel torneo di doppio femminile agli Internazionali d’Italia. Le azzurre, su un Pietrangeli infuocato, hanno superato la coppia formata dall’ucraina Lyudmyla Khichenok e dalla lettone Jelana Ostapenko, seste favorite del seeding. 6-3, 5-7, 10-5 i parziali per le italiane. Dopo aver eliminato all’esordio al super tie-break la statunitense Melichar-Martinez e l’australiana Perez, seconde teste di serie del torneo e aver vinto il derby tricolore contro Anastasia Abbagnato ed Aurora Zantedeschi, Sarita e Jas hanno conquistato l'ennesimo risultato di prestigio in questo 2024. Le due, che hanno cominciato a giocare insieme dalla scorsa stagione, hanno in bacheca due titoli (Linz 2024 e Monastir 2023), mentre in questa stagione vantano anche una semifinale 1000 a Miami. A Roma Errani ha vinto il titolo nel 2012 in coppia con Roberta Vinci, con la quale è arrivata in finale anche nel 2013 e nel 2014. Le prossime avversarie saranno le statunitensi Dolehide/Krawczyk.