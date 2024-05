Bolelli-Vavassori ai quarti: battuti Bopanna-Ebden

Bolelli e Vavassori giocano una partita perfetta e per la prima volta battono Bopanna ed Ebden, vendicando così il ko in finale agli Australian Open. Gli azzurri raggiungono i quarti dove giocheranno contro Koolhof e Mektic. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Senza giocatori in singolare, l'Italia al Foro Italico sogna con il doppio. Merito di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ai quarti nella specialità agli Internazionali d'Italia grazie alla vittoria contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden. Un netto successo con lo score di 6-2, 6-4 in un'ora e 12 minuti di gioco, la vendetta sportiva dopo il ko in finale agli Australian Open. Gli azzurri hanno giocato una partita di altissimo livello: Bolelli è stato il trascinatore della coppia, MVP di giornata in un Pietrangeli sold-out. Il bolognese e il torinese hanno sfruttato l'avvio lento di Bopanna ed Ebden, ma poi la coppia n. 2 al mondo è entrata in partita e il secondo set è stato più equilibrato. Al terzo quarto di finale consecutivo in un Masters 1000 dopo Monte-Carlo e Madrid, Bolelli e Vavassori affronteranno nel prossimo turno l'olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic, coppia n. 7 del seeding.