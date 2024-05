Secondo il quotidiano spagnolo AS, Nadal si allenerà in questi giorni nella sua accademia a Maiorca e la prossima settimana volerà a Parigi per giocare. Lo spagnolo preparerà lo Slam allenandosi con Griekspoor

"Roland Garros? Non ho ancora deciso, ma proverò a esserci". Con queste parole Rafael Nadal si era congedato dagli Internazionali d'Italia, proiettandosi con qualche incertezza verso lo Slam parigino. Dubbi che, secondo l'indiscrezione lanciata da AS, sembrano sciolti: Nadal dovrebbe partecipare al Roland Garros. Secondo il quotidiano spagnolo, che cita l'entourage dell'ex n. 1 al mondo, Rafa si allenerà in questi giorni nella sua Academy a Maiorca e la prossima settimana si recherà a Parigi con l'intenzione di competere. Nadal fisicamente sta bene e l'incredibile bagno di folla riservato dai tifosi italiani al Foro Italico dopo il ko contro Hurkacz avrebbe dato una carica emotiva importante. Il Roland Garros, d'altronde, è sempre in cima ai pensieri dello spagnolo. Il giardino di casa, lì dove ha vinto 14 volte e dove vuole esserci per l'ultimo saluto da giocatore.