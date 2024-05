Altra giornata super agli Internazionali d'Italia: si completano gli ultimi due quarti maschili Hurkacz-Paul e Tsitsipas-Jarry, si decidono le finaliste del torneo femminile con la sfida show tra Swiatek e Sabalenka. Ma Roma attende soprattutto il doppio Bolelli/Vavassori, a caccia del pass per la semifinale. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si chiude oggi il programma dei quarti di finale maschili agli Internazionali d'Italia . Si decide la semifinale della parte bassa del tabellone, dove il favorito n°1 è Stefanos Tsitsipas , n°6 del seeding, che apre la sessione serale contro il cileno Nicolas Jarry . Primo match di giornata è quello che vedrà opposti il polacco Hubert Hurkacz (che a Roma ha conquistato il quarto nell'ultimo 1000 mancante) e lo statunitense Tommy Paul , che agli ottavi ha fatto fuori il campione in carica Daniil Medvedev. Nel tabellone femminile, invece, si decidono le due finaliste. Nel pomeriggio promette spettacolo Swiatek-Gauff, match che vede di fronte la prima e la terza testa di serie del seeding. In serata Sabalenka contro Collins . Spazio anche al doppio maschile, con la coppia azzurra formata da Bolelli e Vavassori che affrontano Mektic/Koolhof per un posto in semifinale. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

