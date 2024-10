La guida alle Wta Finals di Riyad

Sabato il via all'edizione 2024 delle Wta Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 al 9 novembre. Sul cemento di Riyad (Arabia Saudita) l'Italia andrà a caccia della storia con Jasmine Paolini in singolare e in doppio, in coppia con Sara Errani. Tutto quello che c'è da sapere sul Master di fine anno

Sta per alzarsi il sipario sull'edizione 2024 delle Wta Finals, in programma da sabato e fino al 9 novembre sul cemento di Riyad e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La prima di tre edizioni ospitate dalla capitale araba sarà un evento storico per il tennis italiano, rappresentato sia in singolare che in doppio. Jasmine Paolini, al debutto assoluto al master di fine anno, sarà chiamata agli straordinari, impegnata in singolare (dove la detentrice del titolo è Iga Swiatek) e in doppio con Sara Errani, campionesse olimpiche lo scorso luglio a Parigi. In entrambi i tornei l'Italia andrà a caccia della storia perché mai una tennista o una coppia italiana ha vinto le Wta Finals (unica a esserci riuscita Flavia Pennetta in doppio nel 2010, ma con l'argentina Gisela Dulko).