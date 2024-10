Berrettini rinuncia a Metz: si cancella dal torneo

Matteo Berrettini non giocherà la prossima settimana al torneo ATP 250 di Metz: il romano infatti si è cancellato dall'entry-list e chiude, di fatto, la sua stagione nel circuito. Stessa decisione presa nelle ore scorse da Musetti a Belgrado. In attesa delle convocazioni per le Finals di Coppa Davis, in programma a fine novembre a Malaga

Niente Moselle Open per Matteo Berrettini. Il romano, risalito fino al n°36 del ranking ATP, si è infatti cancellato dall'entry-list del torneo 250 in programma la prossima settimana sul cemento indoor francese. L'ex finalista di Wimbledon, eliminato all'esordio a Bercy, chiude così il suo 2024 nel circuito, con tre titoli in bacheca conquistati sul rosso di Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel, un bilancio di 30 vittorie e 11 sconfitte e il ritorno in Top-40. Matteo ora resta in attesa di capire le scelte di capitan Filippo Volandri in vista delle Finals di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre, in cui l'Italia difenderà il titolo. Nonostante un finale di stagione non entusiasmante, Berrettini ha guidato gli azzurri a settembre nella fase a gironi di Bologna con tre vittorie su tre. Con Sinner certo di essere il n°1 azzurro, il romano è uno dei candidati principali per essere il n°2 della squadra che cercherà di mantenere l'insalatiera d'argento in Italia.