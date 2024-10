Stefanos Tsitsipas rimonta l'argentino Francesco Cerundolo e si qualifica per i quarti di finale di Parigi-Bercy, tenendo vive le speranze di Finals. Questa sera tocca ad Alcaraz contro Humbert. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 3 novembre

Stefanos Tsitsipas conferma il suo feeling con Parigi-Bercy e si qualifica per i quarti di finale dell'ultimo Masters 1000 della stagione. Il greco, 10^ testa di serie e due volte semifinalista nella capitale, ha rimontato l'argentino Francisco Cerundolo. 6-7, 6-4, 6-2 in oltre due ore i parziali per Tsitsipas, che con questo successo resta in corsa per un posto alle ATP Finals: per poter continuare a sperare, però, dovrà necessariamente arrivare almeno in finale. Non prima delle 19 in campo Alcaraz contro il francese Humbert: in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.