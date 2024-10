Buone notizie per Flavio Cobolli: la risonanza magnetica alla spalla a cui si è sottoposto a Parigi, dopo il ritiro prima del via del Masters di Bercy, ha evidenziato un problema muscolare risolvibile in 4-5 giorni. Da lunedì il romano, iscritto al torneo ATP 250 di Belgrado, sarà di nuovo in campo e potrà rendersi disponibile per capitan Volandri in vista delle Finals di Coppa Davis. Guarda il video con le ultime news da Parigi