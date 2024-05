Cobolli al 2° turno: Karatsev battuto 7-5, 6-1

Flavio Cobolli supera Aslan Karatsev con i parziali di 7-5, 6-1 e si qualifica per il 2° turno del torneo ATP 250 di Ginevra: il romano affronterà lo statunitense Ben Shelton, 4^ testa di serie del seeding. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Flavio Cobolli si qualifica per il 2° turno del torneo ATP 250 di Ginevra. Il romano n.57 del ranking, ha regolato al debutto sul rosso svizzero il russo Aslan Karatsev (86) con i parziali di 7-5, 6-1 in un'ora e 26' di gioco. Dopo un primo set in cui era partito ad handicap, con il break subito nel terzo gioco, l'azzurro è volato 5-2, ma non ha chiuso subito i conti. Ci ha pensato il terzo break del parziale a chiudere i conti sul 7-5. Nel secondo set non c'è più stata storia: Cobolli (5 aces, il 58% di prime in campo con una resa del 72%) ha dominato come dimostrano le ben 15 palle break avute nel corso del match. Al 2° turno l'asticella si alza: l'avversario sarà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 4 del tabellone. Si gioca nello spicchio di tabellone di Casper Ruud (2 del seeding), mentre dall'altra parte c'è l'attesa wild-card Novak Djokovic.