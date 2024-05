Rafa Nadal è sbarcato a Parigi per testare la condizione in vista del Roland Garros, al via il prossimo 26 maggio, torneo vinto in quattordici occasioni. Lo spagnolo, che non gioca una partita al meglio dei cinque set da circa un anno e mezzo, si allenerà in questi giorni per capire quanto potrà essere competitivo. Già oggi sessione sullo Chatrier con tanto di ovazione del pubblico sugli spalti. Il Roland Garros in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) e NOW dal 26 maggio

Rafa Nadal è arrivato a Parigi. A documentarlo è stato l'account social del Roland Garros, secondo torneo dello Slam al via il prossimo 26 maggio. Il maiorchino, che il prossimo 3 giugno compirà 38 anni, ha dunque cominciato il countdown per capire se sarà in grado di scendere in campo (un'ultima volta?) nel torneo che ha vinto in 14 occasioni, l'ultima nel 2022. Il sorteggio verrà effettuato giovedì: Rafa ha così quattro giorni per testare le sue condizioni in un torneo che lo vedrà, per la prima volta in carriera, partire fuori dalle 32 teste di serie. Questo significa che già al 1° turno potrebbe incrociare qualunque avversario.

Rafa in campo per un allenamento: l'ovazione dello Chatrier Nadal, che giungerebbe alla 19^ partecipazione a Parigi, ha in programma diversi allenamenti. Il primo già oggi pomeriggio sullo Chatrier, 90' di tennis per capire le condizioni fisiche. Appena messo piede in campo, il maiorchino è stato accolto dall'ovazione delle migliaia di persone che affollavano le tribune. Rafa non gioca una partita Slam (tre set su cinque) da quasi 500 giorni e non scende in campo al Roland Garros da due anni.

Lo zio Toni: "Andrà solo se crede di poter vincere" Lo zio Toni, storico coach di Rafa, ha parlato della sua possibile partecipazione al Roland Garros in un'intervista al 'Diarios de Bicicleta': "Non si fermerà, continua ad avere fiducia grazie alla mentalità che ha da sempre. Non andrà al Roland Garros per perdere al secondo turno, ma ci andrà solo se crede di avere possibilità di vincere il torneo".