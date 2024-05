Darderi aprirà il programma della giornata nel 250 di Lione contro Mannarino. A Rabat il derby azzurro tra Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, mentre a Ginevra c'è grande attesa per l'esordio di Djokovic, opposto al tedesco Hanfmann. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà un'altra giornata di grande tennis su Sky Sport . Si partirà alle 11 all' ATP 250 di Lione con l'azzurro Luciano Darderi opposto al francese Adrian Mannarino . Seguirà il derby Tricolore tra Martina Trevisan e Lucia Bronzetti al Rabat Open , dove scenderà in campo anche Camilla Rosatello contro la russa Kamilla Rachimova. A Ginevra , non prima delle 18, occhi puntati su Novak Djokovic : il n°1 del mondo ha chiesto una wild-card per mettere benzina nelle gambe in vista del Roland Garros , al via domenica 26 a Parigi, dopo la precoce eliminazione a Roma per mano di Tabilo. Il serbo esordirà contro il tedesco Yannick Hanfman , n° 85 del circuito. Il meglio dei tornei è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed EXTRA Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.