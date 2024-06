Sabalenka rinuncia ai Giochi: "Penso alla salute"

Aryna Sabalenka non parteciperà ai Giochi Olimpici. L'annuncio a sorpresa è arrivato proprio dalla tennista bielorussa durante il media day dell'ATP 500 di Berlino: "Devo sacrificare qualcosa - ha spiegato - Viste le difficoltà che ho affrontato negli ultimi mesi, sento che devo prendermi cura della mia salute. Preferisco riposarmi un po' per assicurarmi di essere pronta fisicamente per il cemento. Sento che questo è più sicuro per il mio corpo". A Parigi, dunque, non ci sarà la n. 3 al mondo che - come tutti gli atleti russi e bielorussi - avrebbe potuto partecipare alle Olimpiadi con lo status neutrale.