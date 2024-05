Due azzurri in campo oggi nei quarti di finale. A Lione c'è Luciano Darderi, che affronta Rinderknech. A Ginevra tocca a Flavio Cobolli: per il romano l'ostacolo è il kazako Alexander Shevchenko. In più il tanto atteso Novak Djokovic. Tra le donne in campo Cocciaretto e Bronzetti a Rabat. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giornata dedicata ai quarti di finale, con tanto azzurro in campo. A Lione tocca a Luciano Darderi, a caccia di punti fondamentali in ottica Race olimpica: l'azzurro, n°47 del mondo, affronta il francese Rinderknech. dopo il successo negli ottavi contro la terza testa di serie Adrian Mannarino. Ci spostiamo di qualche chilometro a Ginevra, dove Flavio Cobolli sfida il kazako Alexander Shevchenko. Dopo lo straordinario successo in rimonta su Shelton (4 del seeding), il romano non vuole certo fermarsi: tra i due non ci sono precedenti. Fari puntati anche su Djokovic, che testa la gamba in vista del Roland Garros. E non è finita, perché anche in campo femminile è grande Italia. A Rabat sono in programma Bronzetti-Stearns e Cocciaretto-Rakhimova. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW