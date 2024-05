Slitta il ritorno in campo di Matteo Berrettini che non giocherà lo Slam parigino. "Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei cinque set" ha scritto il romano su Instagram, dando appuntamento ai tornei su erba. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211) e NOW

Matteo Berrettini non giocherà il Roland Garros. A poche ore dal sorteggio dello Slam parigino (previsto alle 14), il romano ha annunciato il forfait attraverso una storia su Instagram. "Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei cinque set" ha scritto il tennista che non gioca un match ufficiale dal 9 aprile contro Kecmanovic a Monte-Carlo. Poi il doppio forfait per i tornei di Madrid e Roma, fermato dalla tonsillite e dai postumi. Berrettini, che quest'anno ha vinto l'ATP 250 di Marrakech e salterà il Roland Garros per il terzo anno consecutivo, tornerà in campo per la stagione sull'erba. "Con il mio team ho deciso di ritornare per la stagione sull'erba - ha aggiunto nel messaggio social - Grazie, come sempre, per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un altro po' di pazienza". Attualmente Berrettini, n. 96 al mondo, è tra gli alternate nei tornei di Stoccarda (al via il 10 giugno) e Halle (17 giugno) e dovrebbe giocare le qualificazioni, salvo che non gli venga concessa una wild card.