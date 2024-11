Ultime ore di vigilia prima della finale di Davis: in campo per la rifinitura prima Berrettini che, dopo aver speso tanto in semifinale, deve ritrovare brillantezza e sensibilità per dare il meglio nel singolare contro Van De Zandschulp. Poi toccherà a Sinner prepararsi per l'ultimo atto: in entrambi casi a fare da sparring partner è Musetti. Guarda il video dell'allenamento degli Azzurri. La finale è in programma alle 16, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

