Sinner: "L'anca non mi preoccupa, posso far bene"

Le parole di Jannik in conferenza stampa alla vigilia del torneo: "Non sono al 100%, ma non posso fare magie. So di poter giocare un buon tennis anche nello stato di forma in cui mi trovo".

"L'anca non mi preoccupa più". A dirlo è Jannik Sinner, protagonista del media day alla vigilia del Roland Garros. In vista dell'esordio contro Chris Eubanks, il focus è sulle condizioni dell'azzurro, al rientro dopo la settimana di terapie all'anca destra svolta al J Medical di Torino. Dalle parole del diretto interessato trapela fiducia, ma anche la consapevolezza di non essere al top della forma: “Non sono al 100%, ma non posso pretendere magie da me stesso - ha spiegato il n. 2 al mondo in conferenza stampa - So di poter esprimere un buon tennis anche nelle condizioni in cui sono adesso". A fare la differenza, però, è soprattutto la voglia di esserci da parte di Jannik in un torneo che potrebbe incoronarlo nuovo n. 1 al mondo: "Ho deciso di giocare il Roland Garros perché è uno Slam - ha aggiunto - Spero di poterne essere parte se il mio corpo me lo permetterà".