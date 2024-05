Cobolli ko con rimpianti: Ruud vola in finale

Ko amaro per Cobolli, battuto a un passo dalla prima finale ATP in carriera da Casper Ruud. Il norvegese recupera un break di svantaggio e annulla un match point nel set decisivo, poi chiude al tiebreak. Alle 15 la finale con Machac in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Sfuma il sogno della prima finale ATP in carriera per Flavio Cobolli. Impegnato all'ATP 250 di Ginevra, il romano ha perso in semifinale (recuperata in mattinata dopo il rinvio di ieri per pioggia) contro il n. 7 al mondo Casper Ruud: 1-6, 6-1, 7-6 il punteggio finale in favore del norvegese dopo quasi due ore di gioco. Una sconfitta con tanti rimpianti per Cobolli che nel parziale decisivo era avanti di un break e ha avuto un match point per battere un top 10 per la prima volta in carriera. Ruud, nonostante gli alti e bassi, è stato più lucido nella parte finale del match, conquistando così la 23esima finale in carriera.

Il racconto del match Il primo set di Cobolli è impressionante: il romano serve benissimo (tre prime su quattro in campo) e in risposta è reattivo. Il risultato è un netto 6-1 con due break di vantaggio, di cui il secondo a zero nel sesto game con quattro vincenti. Nel secondo parziale, però, arriva la reazione di Ruud che sale di livello e "restituisce" il 6-1 vincendo cinque game di fila dal 1-1. Si arriva così al terzo set, il più lottato ed equilibrato. Cobolli annulla due palle break in apertura, recuperando da 15-40, e nel gioco successivo strappa il servizio al n. 7 al mondo. Un break di vantaggio prezioso che, però, l'azzurro perde nel settimo game. Il finale è in volata con occasioni per entrambi prima del tiebreak: Cobolli spreca un match point sul 5-4 e servizio Ruud, il norvegese non converte una palla break che l'avrebbe portato a servire per il match. Al tie-break, però, prevale l'esperienza di Ruud che approfitta anche dei diversi errori di Flavio. leggi anche Roland Garros, domani il via: la guida tv

La finale con Machac LIVE su Sky Sport Max Ruud tornerà in campo tra poco visto che alle 15 (in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW) è in programma la finale contro il ceco Tomas Machac, n. 44 ATP, che venerdì ha battuto il n. 1 al mondo Novak Djokovic. Cobolli, che registrerà il nuovo best ranking da n. 53 al mondo ed è ancora in corsa per un posto alle Olimpiadi, volerà adesso a Parigi con tanti spunti positivi: al 1° turno del Roland Garros affronterà il serbo Hamad Medjedovic.