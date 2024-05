Sonego al 2° turno: Humbert ko in quattro set

Buona la prima a Parigi per Sonego che, come lo scorso anno, batte il francese Humbert: 6-4, 2-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale. Il torinese attende al 2° turno il cinese Zhang. Oggi in campo anche Nardi contro Muller. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW )

Da Parigi a Parigi, da Humbert a Humbert. Un anno dopo la storia si ripete per Lorenzo Sonego che inizia il suo Roland Garros con una vittoria. Come nella stagione scorsa, il torinese ha battuto Ugo Humbert, n. 17 del seeding: 6-4, 2-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 52 minuti di gioco. Un successo che r estituisce il sorriso a Sonego . Reduce da un momento complicato, il torinese ha giocato un ottimo match, reagendo bene dopo aver perso il secondo set.

Il racconto del match

Parte meglio Sonego che, dopo un primo game al servizio chiuso ai vantaggi, gestisce senza problemi i turni di battuta. Il turning point del primo set è nel quinto gioco quando arriva il break di vantaggio in favore dell'azzurro. Da 0-40 Sonny chiude alla terza chance grazie a un rovescio di Humbert in rete. Nel secondo parziale sale il livello in risposta del francese che strappa subito il servizio all'italiano. Sonego stenta e Humbert chiude il set con un altro break di vantaggio nell'ottavo gioco. L'inerzia, però, cambia nuovamente nel terzo parziale. La svolta è nel settimo game, giocato in modo magistrale in risposta da Sonego che guadagna il break con un meraviglioso vincente lungolinea di dritto. Lorenzo rischia nel game successivo in cui è costretto ad annullare una palla break, ma poi chiude il set. Si arriva così al quarto e decisivo parziale. Ancora una volta la svolta arriva con un break, conquistato da Sonny nel quinto game. Sul 15-30 l'azzurro gioca un perfetto passante lungolinea e converte la prima palla break grazie al doppio fallo di Humbert che nella fase finale dell'incontro non riesce a reagire.