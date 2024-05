Giornata molto azzurra a Parigi, con ben sette italiani impegnati nel 2° turno del tabellone maschile. Si parte con il recupero di Arnaldi-Muller, poi a ora di pranzo Darderi e Sonego. Cobolli affronta Rune, in programma anche Zeppieri-Kokkinakis e Fognini-Paul. In serata il match tra Musetti e Monfils. L'Open di Francia in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti