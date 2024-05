Dieci azzurri in campo in un giovedì con 55 incontri di singolare. Musetti affronta Monfils, Arnaldi e Sonego recuperano i match interrotti mercoledì. Tra i 'big' attesa per Djokovic, con Sinner spettatore interessato. Nel torneo femminile in campo Paolini, Cocciaretto ed Errani. L'Open di Francia in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW )

Sarà un super giovedì al Roland Garros, da seguire in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW). A causa dei match rinviati ieri per pioggia, oggi sono in programma 55 incontri di singolare con 10 italiani in campo. In attesa di notizie confortanti sul fronte meteo (anche oggi è prevista pioggia, ma con possibili schiarite), l'unico azzurro certo di giocare è Lorenzo Musetti. Il carrarese sarà impegnato sullo Chatrier contro l'idolo di casa, Gael Monfils, che ha vinto anche l'unico precedente, giocato su cemento. Verranno recuperate le sfide di ieri di Arnaldi e Sonego, mentre tra gli altri match riflettori puntati sulla sfida ricca di talento tra Cobolli e Rune. In campo anche Darderi, Zeppieri, Fognini tra gli uomini e Paolini, Errani e Cocciaretto tra le donne. Tantissimi big impegnati oggi, tra cui Novak Djokovic che sfida lo spagnolo Carballes Baena: in caso di ko, regalerebbe la prima posizione del ranking a Jannik Sinner.