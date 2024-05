Lorenzo Musetti potrebbe regalare a Jannik Sinner il n°1 nel ranking mondiale. Il toscano affronterà sabato Novak Djokovic nel 3° turno del Roland Garros e in caso di successo il campione degli Australian Open salirebbe sul trono ATP. In caso contrario, a Nole servirà comunque arrivare almeno in finale per provare a mantenere la vetta, ma non sarà semplice.