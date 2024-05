Cocciaretto, il sogno continua: è agli ottavi

Impresa di Elisabetta Cocciaretto, che si qualifica per la prima volta in carriera agli ottavi di finale di uno Slam: l'azzurra ha superato con i parziali di 7-6, 6-2 la russa Liudmila Samsonova. L'Open di Francia in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW)

