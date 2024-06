Momento storico per il tennis italiano grazie a Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Per la prima volta un azzurro e un'azzurra saranno in semifinale nello stesso Slam e saranno contemporaneamente nella top 10 del ranking

L'Italia tennistica sta vivendo giorni storici grazie alle punte di diamante del movimento: Jannik Sinner da una parte, Jasmine Paolini dall'altra. Insieme hanno scritto due nuovi record, uno per gli Slam e l'altro per la classifica. Entrambi, infatti, hanno raggiunto le semifinali al Roland Garros. Jannik battendo agevolmente Dimitrov in tre set, Jasmine eliminando la n. 4 al mondo Elena Rybakina. Per la prima volta nell'era Open, l'Italia avrà un uomo e una donna in semifinale nello stesso Slam. Il tutto senza dimenticare Simone Bolelli e Andrea Vavassori, semifinalisti nel doppio maschile, e la stessa Paolini in coppia con Sara Errani nel doppio femminile. Un en plein di una singola nazione che non riusciva da Wimbledon 2009, quando gli Stati Uniti portarono un rappresentante in tutte le competizioni.