Bolelli e Vavassori, la finale sabato pomeriggio

Seconda finale Slam consecutiva per Bolelli e Vavassori che stavolta avranno di fronte Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Gli azzurri possono diventare i primi campioni Slam italiani a Parigi dal 1959. Il match, in programma sabato pomeriggio, sarà in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Da Melbourne a Parigi. Seconda finale Slam consecutiva per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che sabato pomeriggio (dopo la finale femminile tra Swiatek e Paolini) giocheranno la finale di doppio maschile al Roland Garros, impegnati contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Una sfida al tabù per il bolognese e il torinese che hanno perso due sfide su due contro i n. 9 del seeding, a Roma e Monte-Carlo. Stavolta, però, c'è in palio un major: tre di loro (Bolelli, Arevalo e Pavic) ne vantano almeno uno in bacheca, mentre per Vavassori sarebbe il primo in carriera. Wave e Bole sono i primi azzurri in finale di doppio maschile a Parigi dal 1959, quando Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola batterono in finale Roy Emerson e Neale Fraser. Sessantacinque anni dopo possono riscrivere la storia.