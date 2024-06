Berrettini è tornato: Safiullin ko, è al 2° turno

Al ritorno in campo dopo due mesi Berrettini batte in tre set il russo Safiullin dopo quasi tre ore di gioco. "Non avevo più energie, sono orgoglioso del modo in cui ho combattuto" ha spiegato l'azzurro che attende Shapovalov o Martineau. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Il rientro è vincente per Matteo Berrettini. Al ritorno in campo dopo due mesi di stop, l'azzurro ha superato il primo turno dell'ATP 250 di Stoccarda battendo in tre set il russo Roman Safiullin: 7-6(8), 5-7, 7-5 lo score finale in tre ore di gioco. Da Monte-Carlo a Stoccarda come l'anno scorso, ma stavolta con un epilogo diverso rispetto a 364 giorni fa quando perse contro Sonego e uscì in lacrime. Berrettini ha vinto una vera e propria maratona, dimostrando la stoffa del lottatore soprattutto nel terzo set in cui era in difficoltà sul piano fisico. Matteo non ha mai mollato, è rimasto aggrappato al servizio (27 ace complessivi a referto) e nel 12° gioco ha strappato la battuta per la prima volta al russo.