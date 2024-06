Lorenzo Musetti si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Stoccarda: l'azzurro, quinta testa di serie del seeding, batte in rimonta il tedesco Dominik Koepfer, n°65 del ranking con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3 in quasi tre ore di partita. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW