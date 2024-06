Rafael Nadal ha annunciato che non giocherà Wimbledon, da lui vinto in due occasioni, per preparare le Olimpiadi di Parigi 2024. "Crediamo che la cosa migliore per il mio corpo sia non cambiare superficie. Per questa ragione non giocherò a Wimbledon quest'anno", ha dichiarato il 38enne spagnolo in un comunicato. Il 14 volte campione del Roland Garros giocherà il torneo Atp 250 di Bastad la settimana prima dei Giochi