Dopo la due giorni in Italia tra Sesto Pusteria e Roma, Jannik Sinner è volato in Germania dove parteciperà all'ATP 500 di Halle. Gli organizzatori hanno accolto l'azzurro con una torta a forma di uno per celebrare il nuovo traguardo nel ranking ATP. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 al 23 giugno

È iniziata l'avventura ad Halle di Jannik Sinner. Dopo la due giorni in Italia tra Sesto Pusteria (per festeggiare lo storico traguardo nel ranking ATP) e Roma (per le visite mediche al Coni in vista delle Olimpiadi), il nuovo n. 1 al mondo è volato in Germania dove parteciperà al torneo ATP 500 sull'erba, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 al 23 giugno. Sinner è stato accolto dal direttore del torneo, Ralf Weber, con una torta a forma di numero uno per celebrare lo storico traguardo nel ranking ATP. "Naturalmente voglio lottare per la vittoria, ma la concorrenza è forte" ha detto Sinner.