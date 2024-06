Inizierà da Halle la stagione sull'erba di Jannik Sinner che in Germania giocherà il primo torneo da n. 1 al mondo. L'altoatesino guida il seeding davanti a Zverev e Medvedev, al via altri tre italiani. Sabato ci sarà il sorteggio del tabellone. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 al 23 giugno