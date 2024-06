Al via un'altra grande settimana di tennis sull'erba, in avvicinamento a Wimbledon. Sette azzurri in campo tra Halle e in Queen's, con gli occhi puntati sul debutto stagionale sui prati per il n°1 del mondo Jannik Sinner. Le donne giocano a Berlino e Birmingham. Oggi tocca a Sonego, Cobolli e Bronzetti. I tornei in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da oggi lunedì 17 a domenica 23 giugno: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. In ambito maschile si svolgeranno:

ATP 500 Queens

ATP 500 Halle

In ambito femminile:

WTA 500 Berlino

WTA 250 Birmingham

Tra gli uomini in campo Musetti, Arnaldi al Queen's, mentre ad Halle troveremo Sinner, Berrettini, Sonego, Cobolli e Darderi. La squadra di telecronisti Sky sarà formata da Elena Pero, Luca Boschetto, Andrea Paventi, Paolo Aghemo, Dario Massara, Fabio Tavelli, Pietro Nicolodi, Andrea Solaini e Gaia Brunelli. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.