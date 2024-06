Nole Djokovic parteciperà alle Olimpiadi: ad annunciarlo il Comitato Olimpico Serbo sul proprio sito web: "Djokovic e Lajovic hanno soddisfatto le condizioni secondo la classifica ATP e hanno confermato la loro partecipazione ai Giochi olimpici estivi di Parigi 2024". L'ex numero 1 del mondo non ha mai nascosto l'importanza di questo trofeo: "Le Olimpiadi sono sempre state una priorità per me". Rincorrerà quindi l'oro olimpico che manca nel suo ricco palmarès e che Novak non ha mai nascosto fosse una priorità, nonostante l'operazione chirurgica al menisco in seguito all'infortunio subìto al Roland Garros contro Cerundolo, che lo tiene lontano dai campi dallo scorso 5 giugno, e nonostante non ci siano tempistiche certe per il suo ritorno.