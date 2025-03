Indian Wells al via: il programma su Sky Sport

Inizia la stagione del cemento americano con il primo Masters 1000 della stagione. Come al solito si parte con il torneo di Indian Wells che sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW da mercoledì 5 a domenica 16 marzo

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW ) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno , Sky Sport Arena e Sky Sport Max . Pronta la squadra di telecronisti di Sky Sport: Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Alessandro Sugoni, Paolo Aghemo, Nicolò Ramella, Gaia Brunelli e Andrea Solaini. Al commento tecnico si alterneranno Paolo Bertolucci, Barbara Rossi, Raffaella Reggi, Stefano Pescosolido, Niccolò Cotto, Andrea Arnaboldi. Dalila Setti sarà l’inviata a Indian Wells.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.