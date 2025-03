Sei azzurri LIVE su Sky: il programma di oggi

Giovedì con sei azzurri in campo a Indian Wells, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nel torneo maschile debuttano Sonego, Arnaldi, Darderi, Gigante e Zeppieri. Nel femminile spazio a Bronzetti contro l'ucraina Kalinina. Nella notte l'esordio del doppio Errani/Paolini e di Kyrgios contro Van de Zandschulp

Seconda giornata al Masters 1000 di Indian Wells , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 15 marzo. Sarà un giovedì a tinte azzurre con sei italiani impegnati tra maschile e femminile. Si parte alle 20 con Lucia Bronzetti che farà il suo debutto sullo Stadium 6 contro l'ucraina Anhelina Kalinina, n. 54 della classifica mondiale. Poi spazio a cinque uomini, inseriti nella parte bassa del tabellone. Esordiranno Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi , rispettivamente impegnati contro il belga Goffin e l'americano Kovacevic, ma anche Luciano Darderi contro il francese Gaston. Inoltre ci saranno Matteo Gigante e Giulio Zeppieri , entrambi provenienti dalle qualificazioni. Matteo sfiderà l'argentino Baez, reduce da un grande swing sulla terra rossa sudamericana, mentre Giulio affronterà l'australiano Walton, n. 96 al mondo. Debutto anche per Sara Errani e Jasmine Paolini in doppio contro l'americana Muhammad e l'olandese Schuurs. Nella notte italiana, infine, ci sarà l'esordio di Nick Kyrgios , al ritorno in campo due mesi dopo gli Australian Open. L'australiano affronterà l'olandese Botic Van de Zandschulp, ripescato in tabellone da lucky loser. All'orizzonte c'è il secondo turno con Novak Djokovic.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.