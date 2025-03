Un altro azzurro pronto a strabiliare. Federico Cinà , attualmente numero 557 al mondo ed ex numero 4 della categoria junior, debutterà nel circuito ATP . Il palermitano, 17enne, di cui si dice un gran bene, ha ottenuto una wild card per il Miami Open , il Masters 1000 in Florida che completerà il Sunshine Double. Un'occasione importante per lui, che ha iniziato la propria preparazione a fine dicembre, dopo alcuni giorni nella sua Palermo insieme a suo papà Francesco, anche coach e il preparatore Marco Salerno. La scorsa settimana, invece, ha debuttato vincendo il torneo ITF da 15mila dollari di montepremi , disputato a Sharm el Sheikh. Oltre a Cinà, all'open di Miami prenderanno parte, sempre nel tabellone maschile, anche il il 19enne Learner Tien, Christopher Eubanks, Eliot Spizzirri e Wu Yibing. Quanto al tabellone femminile , invece, wild card anche per Petra Kvitova e Sloane Stephens , campionesse proprio a Miami nel 2023 e 2018 oltre a Ajla Tomljanovic, Tyra Grant, Alexandra Eala, Victoria Mboko e Sayaka Ishii.

Il 2024, un anno di grande crescita

"È stato un anno di crescita, ho cercato di migliorarmi dopo un inizio non dei migliori - raccontava Cinà a Sky Sport Insider - Sono cresciuto come livello e a fine stagione mi sono sentito meglio". Una stagione in cui il 17enne ha vinto il primo titolo ITF in carriera, in Romania, nel corso del 15.000 dollari di Buzau. Ma non solo: sono arrivati anche i primi successi nei match Challenger, in Giappone, scalando così più di 1300 posizioni nel ranking ATP. A Miami la prima occasione tra i "grandi", ma già con le idee chiare sul proprio futuro, come confermato sempre a Sky Sport Insider: "Vorrei rivedermi in Djokovic, ci provo. L'ho incontrato poche volte, ma non ho mai avuto la possibilità di allenarmi con lui".