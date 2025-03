Fonseca parte bene: battuto Fearnley in tre set

Arriva la prima vittoria in carriera a Indian Wells per Joao Fonseca. Il 18enne brasiliano, in tabellone grazie a una wild card, ha battuto in tre set il britannico Fearnley, ottenendo il primo successo in un Masters 1000 sul cemento. Al 2° turno affronterà Jack Draper. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Joao Fonseca non sbaglia all'esordio al Masters 1000 di Indian Wells. In tabellone grazie a una wild card, il 18enne brasiliano ha battuto il britannico Jacob Fearnley, ottenendo così la prima vittoria in carriera in un Masters 1000 sul cemento. Una vittoria sofferta per Fonseca che ha chiuso con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-3 in due ore esatte di gioco. Il primo set dominato, poi il passaggio a vuoto nel secondo parziale (in cui Fearnley è salito di livello, approfittando anche delle sbavature dell'avversario) e tanta lotta nel set decisivo. Fonseca è rimasto attaccato alla partita nei momenti di difficoltà, soprattutto nel terzo set in cui è stato sotto 3-1 e ha cambiato l'inerzia del match con una serie di cinque giochi consecutivi. Pesa il calo accusato nel finale da Fearnley che ha perso il break di vantaggio con due doppi falli nello stesso game. Una partita segnata anche dal vento (45 gratuiti per Fearnley e 34 per Fonseca), ma vinta con personalità dal brasiliano che nel prossimo turno affronterà un altro britannico, il n. 14 al mondo Jack Draper, reduce dalla finale all'Atp 500 di Doha. Il match è in programma sabato, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.