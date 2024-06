Fuori Berrettini: Giron vince in rimonta

Sconfitta con qualche rimpianto per il romano, battuto in rimonta da Marcos Giron: 3-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in poco meno di due ore. Matteo ha pagato il calo fisico mentre l'americano è uscito fuori alla distanza. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Stop negli ottavi di finale ad Halle per Matteo Berrettini. Reduce dal convincente esordio con Alex Michelsen, il romano ha perso contro il n. 53 al mondo Marcos Giron: 3-6, 6-4, 6-3 lo score in favore dell'americano in un'ora e 45 minuti di gioco. Un risultato con qualche rimpianto per Berrettini che, dopo aver dominato il primo set grazie al break in apertura, è calato alla distanza soprattutto nel rendimento al servizio. Giron è rimasto sempre attaccato al match e ha cambiato passo dal decimo game del secondo set, quando ha strappato il servizio a Berrettini con le prime palle break del match e trascinato la sfida al terzo. Nel set decisivo Matteo ha avuto due chance di break in apertura (da 15-40), ma ha poi perso la battuta nel sesto gioco. Giron, che all'esordio aveva battuto il n. 6 al mondo Andrey Rublev, centra così il 19esimo quarto di finale in carriera nel circuito ATP, il terzo in carriera sull'erba. Inserito nella parte bassa del tabellone, l'americano sfiderà venerdì il polacco Hubert Hurkacz. Berrettini, invece, avrà adesso il tempo per recuperare in vista di Wimbledon.