Prosegue la corsa contro il tempo di Novak Djokovic per tornare in campo il prima possibile. Il serbo, fermo dal Roland Garros per una lesione al menisco, ha pubblicato su Instagram un nuovo video in cui mostra i propri progressi di riabilitazione, con i primi passi anche sul campo da tennis. "Tennis mi sei mancato, continuiamo a costruire giorno dopo giorno" ha scritto un Nole sorridente. Nel mirino di Djokovic ci sono soprattutto le Olimpiadi di Parigi, ma il serbo non si è ancora cancellato dal torneo di Wimbledon. Se dovesse decidere di partecipare, sarebbe la testa di serie numero 2, dal momento che Alcaraz non è riuscito a difendere i punti della vittoria al Queen's 2023 e per questo da lunedì perderà una posizione nel ranking.