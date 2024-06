Sinner: "Ci stiamo preparando per Wimbledon. E stasera forza azzurri!"

Jannik Sinner commenta il quarto di finale conquistato dopo il successo in 3 set con l'ungherese Marozsan: "Stiamo cercando di prepararci al meglio per Wimbledon, è solo una settimana che gioco su questa superficie e sono contento del rendimento. Il tuffo? Solo se sono sicuro di non farmi male... Stasera guarderò Italia-Spagna e farò il tifo per gli azzurri". Guarda il video con l'intervista. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-MAROZSAN, GLI HIGHLIGHTS