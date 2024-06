Bolelli e Vavassori, finale e 1° posto nella Race

Prosegue l'anno d'oro di Simone Bolelli e Andrea Vavassori che tornano in finale ad Halle battendo in due set i tedeschi Hanfmann e Koepfer dopo aver annullato otto set point. Gli azzurri salgono così in vetta alla Race ATP di specialità: le Finals sono praticamente certe. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-STRUFF LIVE