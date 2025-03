Djokovic da record: 411^ vittoria nei Masters 1000

Djokovic batte l'argentino Ugo Carabelli e diventa il tennista con più vittorie (411) nella storia dei Masters 1000. Agli ottavi a Miami sei anni dopo l'ultima volta, Nole affronterà Musetti. Intanto esce di scena Tsitsipas, battuto da Korda. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Avanza Dimitrov, fuori Tsitsipas

Un altro milestone è quello di Grigor Dimitrov. Il finalista dello scorso anno ha eliminato in tre set e in rimonta (6-7, 6-4, 7-5) Karen Khachanov dopo quasi tre ore di gioco, centrando così la centesima vittoria in carriera su cemento nei Masters 1000. Esce di scena, invece, Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco ha perso contro l'americano Sebastian Korda con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 36 minuti. Un'ottima prestazione del n. 25 al mondo che non vinceva due partite consecutive dal torneo di Adelaide di inizio anno.