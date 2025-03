Jasmine Paolini conquista per la prima volta i quarti di finale del Wta 1000 di Miami: l'azzurra supera in rimonta l'ex numero 1 del mondo Naomi Osaka con i parziali di 3-6, 6-4, 6-4 e attende ora una tra Gauff e Linette. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jasmine Paolini è tornata. La numero 7 del ranking Wta ha battuto in rimonta Naomi Osaka , precipitata al 61 della classifica ma ex n°1, conquistando così per la prima volta in carriera i quarti di finale del Miami Open. 3-6, 6-4, 6-4 i parziali in due ore e un quarto per la toscana, che torna tra le migliori otto in un torneo da Wuhan 2024 e lo fa a Miami, dove non era mai andata oltre il 3° turno. Paolini attende ora la vincente del match tra Gauff e Linette .

La cronaca del match

Il buongiorno si vede dal mattino, con un primo game infinito in cui Jasmine salva cinque (5!) palle break e parte avanti. Il servizio dell'azzurra però è ballerino e Osaka conquista due break di fila, chiudendo il primo parziale 6-3 al 2° set-point. Paolini torna in campo nel 2° set con la consueta grinta e strappa subito la battuta alla giapponese: basta quel break per vincere 6-4 e portare il match al terzo. Osaka tiene i primi due giochi del set decisivo a zero, ma appena viene trascinata ai vantaggi va in panico: perde la battuta nel 5° game, non sfrutta due occasioni per il contro-break e non riesce più a rimontare. Paolini non rischia praticamente più nulla, chiude 6-4 e può tornare a sorridere.