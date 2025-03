Lunedì con Berrettini e Paolini: programma su Sky

Lunedì di tennis azzurro a Miami con Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Il romano sfiderà per la prima volta in carriera il belga Bergs: in palio un posto negli ottavi. Vale i quarti, invece, il match tra Jasmine e l'ex n. 1 al mondo Naomi Osaka. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì con Matteo Berrettini e Jasmine Paolini al Masters 1000 di Miami, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel torneo maschile sarà una giornata dedicata al terzo turno della parte alta del tabellone, con Matteo (reduce dalla prima vittoria in carriera a Miami) impegnato contro il belga Zizou Bergs, n. 51 al mondo. Sarà un confronto inedito e da non sottovalutare per Berrettini visto che il 25enne di Lommel ha battuto Andrey Rublev. Nel torneo femminile, invece, sarà un lunedì dedicato a tutti gli ottavi di finale con Paolini impegnata contro la giapponese, ex n. 1 al mondo, Naomi Osaka. Per Jasmine c'è un tabù da sfatare visto che quest'anno non ha ancora raggiunto i quarti in alcun torneo. Infine torneranno in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati negli ottavi del torneo di doppio contro gli americani Harrison e King.